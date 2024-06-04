Borç Vermeyen Kızını Öldüresiye Dövdü: Otelde Pala ile Kovaladı
Borç Vermeyen Kızını Öldüresiye Dövdü: Otelde Pala ile Kovaladı
Brezilya'da bir baba, aracının tamiri için 5.800 TL vermeyen 33 yaşındaki diş hekimi olan kızını feci şekilde darbetti.
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Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki diş hekimi Bruna Tsuchiya, babasının saldırısına uğradığını açıklayarak yaşadığı şiddetin boyutunu gösteren fotoğraflarını yayınladı.
Ödemeyince babasının saldırısına uğradığını duyurdu. Ailesinin sahibi olduğu otelde babasının pala ile saldırdığını söyleyen ve sırtında kanlı yaralar oluştuğunu iddia eden Tsuchiya, babasının kendisini otel içinde pala ile kovaladığını ve bir odaya sığınıp kapıyı kilitleyerek kurtulduğunu dile getirdi. Tsuchiya, "Bir kabus yaşadım. Hayatımın sona ereceğini düşündüm ve bir babanın çocuğunu öldüreceğini düşündüm. O böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret eder" dedi.
Öte yandan Brezilya medyasına konuşan 54 yaşındaki adam ise kızının kendisine saldırdığını dile getirdi. Brezilya'nın önde gelen medya kuruluşlarından G1, genç kadının annesinin 2023 yılının Kasım ayında eşini aile içi şiddet sebebiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını aktardı.
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