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Tarih Verildi: Bir İçki Grubuna Daha Zam

Tarih Verildi: Bir İçki Grubuna Daha Zam

Zam içki
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 08:13

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve zam tarifesinin 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla geçerli olduğunu açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve zam tarifesinin 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla geçerli olduğunu açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İşte yeni fiyat listesi:

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