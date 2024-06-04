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Alarm Seviyesi Yükseltildi! Kanlaon Yanardağı'nda Patlama: Bölgeye Volkanik Gaz ve Küller Yağdı

Alarm Seviyesi Yükseltildi! Kanlaon Yanardağı'nda Patlama: Bölgeye Volkanik Gaz ve Küller Yağdı

Filipinler patlama Yanardağ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 07:03

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sonucu alarm seviyesi yükseltildi. 

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Filipinler'in Negros eyaletinin merkez adasında yer alan Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 18.50'de patlama meydana geldi.

Filipinler'in Negros eyaletinin merkez adasında yer alan Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 18.50'de patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda bölgeye volkanik gaz ve küller yağdı. Bu gelişmenin ardından alarm seviyesi ikinci seviyeye yükseltildi.

Patlama sonucunda bölgeye volkanik gaz ve küller yağdı. Bu gelişmenin ardından alarm seviyesi ikinci seviyeye yükseltildi.

Patlama öncesinde bölgede küçük ölçekli tektonik depremler kaydedildi.

Patlama öncesinde bölgede küçük ölçekli tektonik depremler kaydedildi.

Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol, patlamaların "volkanik patlamalar" olduğunu ve "daha tehlikeli magmatik patlamalara dönüşebileceğini" söyledi. Patlama sonucu volkanik küllerin dumana karışarak gökyüzüne yükseldiği ve halkın maske takması gerektiği belirtildi.

Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol, patlamaların "volkanik patlamalar" olduğunu ve "daha tehlikeli magmatik patlamalara dönüşebileceğini" söyledi. Patlama sonucu volkanik küllerin dumana karışarak gökyüzüne yükseldiği ve halkın maske takması gerektiği belirtildi.

Negros Eyalet Hükümeti, vatandaşları kül yağışlarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Açık havada maske kullanılması çağrısında bulunuldu.

Negros Eyalet Hükümeti, vatandaşları kül yağışlarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Açık havada maske kullanılması çağrısında bulunuldu.
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