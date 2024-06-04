Komşusu Çıktı! Aldatıldığını Öğrenen Koca, Çılgına Döndü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Komşusu Çıktı! Aldatıldığını Öğrenen Koca, Çılgına Döndü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi.
Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak yaşadığı iddia edilen Alihan Hızarcı'yı birlikte yakaladı. Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve Alihan Hızarcı’ya saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve Alihan Hızarcı aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve Alihan Hızarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları sinir geldikleri olay yerinde krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay yerinden görüntüler:
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