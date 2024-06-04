İstanbul'da 4 Katlı Binada Çökme: Bina Boşaltıldı
İstanbul'da 4 Katlı Binada Çökme: Bina Boşaltıldı
İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi.11 daire olan bina tamamen boşaltıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.
Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Şehir üzerimize yıkılacak ama 2 saniyelik meme kadar yaygara çıkmıyor.
owwww bu iyiydi.
önünden kamyon geçmiştir. deprem olunca eser kalmayacak istanbuldan
Ufak ufak dökülmeye başladı