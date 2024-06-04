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İstanbul'da 4 Katlı Binada Çökme: Bina Boşaltıldı

İstanbul'da 4 Katlı Binada Çökme: Bina Boşaltıldı

Bahçelievler
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 10:59 Son Güncelleme: 04.06.2024 - 11:18

İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi.11 daire olan bina tamamen boşaltıldı.

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Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı.

Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
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Arwen

Şehir üzerimize yıkılacak ama 2 saniyelik meme kadar yaygara çıkmıyor.

GardıropFuat

owwww bu iyiydi.

gnyy

önünden kamyon geçmiştir. deprem olunca eser kalmayacak istanbuldan

Theo

Ufak ufak dökülmeye başladı