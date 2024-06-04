Ahmet Hakan 'Kayyum' Tartışmaları Üzerinden İktidarı Hedef Aldı
Ahmet Hakan 'Kayyum' Tartışmaları Üzerinden İktidarı Hedef Aldı
Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası çıkan tartışmalara gazeteci Ahmet Hakan da katıldı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken 'kayyum' yorumu geldi.
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ''Üstünde tepinilen Ruanda palavraları'' başlığıyla bugün yayınladığı yazısında 'kayyum' tartışamalarını değerlendirdi.
Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin Ahmet Hakan, ''İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, şöyle biriymiş: PKK / KCK yapılanmasında üst düzey görevler almış. Örgüt adına sorgulamalara katılmış. Örgüt adına sözde vergi toplamış. Eylemlere katılmayan esnafı tehdit etmiş. PKK’nın mahalle komisyonlarında görev almış. Kırsalla irtibatı sağlayan bir isimmiş. Küçük yaştaki çocukların örgüte katılımını sağlamış. Eylem için Hakkâri’ye gelen teröristleri evinde barındırmış. PKK’nın kırsaldaki kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla görüşmüş.''
''Bu suçlamalar nedeniyle Hakkâri Belediye Başkanı Akış hakkında iki dava dosyası varmış.Yargılaması sürüyormuş. En son devam eden yargılamalardan biri nedeniyle gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı diyor ki: 'Anayasa ve yasalar gereği geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.''
Hem iktidara hem de DEM Partisine soru yönelten Ahmet Hakan, ''Biri devlete, diğeri DEM’e. DEVLETE SORU: Bu adama yönelik suçlamalar ve davalar, seçimden önce belli değil miydi? Böyle birinin aday olmasına nasıl izin verildi? “Kayyum” üzerinden mağduriyet propagandası yapılmasına neden zemin hazırladınız? DEM’E SORU: Hakkında bunca suçlama ve dava bulunan birini neden aday gösterdiniz? Neden başka birini aday göstermediniz? “Biz bunu aday yapalım. Devlet de kayyum atamak zorunda kalsın” diye mi düşündünüz?'' diye yazdı.
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