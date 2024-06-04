Özel Kurs Merkezinde 8 Bin TL Maaş Teklif Edilen Öğretmen İsyanını Anlattı

Son zamanlarda özel okullar ve kurs merkezlerinin öğretmenlere teklif ettiği maaşlar sosyal medya gündeminde. İş görüşmesine giden öğretmenler maaşlar karşısında isyan ediyor. Bir öğretmen de isyanını sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi.