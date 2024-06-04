Özel Kurs Merkezinde 8 Bin TL Maaş Teklif Edilen Öğretmen İsyanını Anlattı

Son zamanlarda özel okullar ve kurs merkezlerinin öğretmenlere teklif ettiği maaşlar sosyal medya gündeminde. İş görüşmesine giden öğretmenler maaşlar karşısında isyan ediyor. Bir öğretmen de isyanını sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Görüşmeye gittiği kurs merkezinin hem mesai saatlerinin esnek olduğunu hem de buna rağmen 8 bin TL maaş teklif ettiğini söyleyen kadın söylenen para karşısında şoke olmuştu.
Ardından ise kurs merkezlerinin “öğretmenleri harcadığını” dile getiren kadın kendi çocuğu olsa okutmayacağını paranın ticarette olduğunu ifade etti.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın