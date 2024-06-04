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Özel Kurs Merkezinde 8 Bin TL Maaş Teklif Edilen Öğretmen İsyanını Anlattı

Özel Kurs Merkezinde 8 Bin TL Maaş Teklif Edilen Öğretmen İsyanını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 18:09

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Son zamanlarda özel okullar ve kurs merkezlerinin öğretmenlere teklif ettiği maaşlar sosyal medya gündeminde. İş görüşmesine giden öğretmenler maaşlar karşısında isyan ediyor. Bir öğretmen de isyanını sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi.

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Görüşmeye gittiği kurs merkezinin hem mesai saatlerinin esnek olduğunu hem de buna rağmen 8 bin TL maaş teklif ettiğini söyleyen kadın söylenen para karşısında şoke olmuştu.

Görüşmeye gittiği kurs merkezinin hem mesai saatlerinin esnek olduğunu hem de buna rağmen 8 bin TL maaş teklif ettiğini söyleyen kadın söylenen para karşısında şoke olmuştu.

Ardından ise kurs merkezlerinin “öğretmenleri harcadığını” dile getiren kadın kendi çocuğu olsa okutmayacağını paranın ticarette olduğunu ifade etti.

Ardından ise kurs merkezlerinin “öğretmenleri harcadığını” dile getiren kadın kendi çocuğu olsa okutmayacağını paranın ticarette olduğunu ifade etti.

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