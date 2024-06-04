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Kaktüsleri Yalnızca Dikenli Bitkiler Sananlar Buraya! Kaktüsler ve Rengarenk Eşsiz Çiçekleri

Kaktüsleri Yalnızca Dikenli Bitkiler Sananlar Buraya! Kaktüsler ve Rengarenk Eşsiz Çiçekleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 17:25

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Birçok kişi kaktüslerin çiçek açtığını bilmiyor ya da kaktüsleri çiçekli görünce yapay sanabiliyor. Ancak kaktüsler çiçek konusunda öylesine güzel çeşitlere sahip ki insanın adeta başını döndürüyor. Bazen kendinden büyük çiçek açan kaktüsler kışı güzel geçirince yaza doğru mutlaka bir tomurcuk süprizi yapıyor.

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Türüne göre değişiklik gösterecek şekilde ilkbahardan sonbahara kadar çiçek açan kaktüsler gerçekten büyüleyici güzelliğe sahip.

Türüne göre değişiklik gösterecek şekilde ilkbahardan sonbahara kadar çiçek açan kaktüsler gerçekten büyüleyici güzelliğe sahip.

Şansınız varsa bir değil birden fazla çiçek açınca ise adeta görsel şölen yaratıyorlar.

Şansınız varsa bir değil birden fazla çiçek açınca ise adeta görsel şölen yaratıyorlar.

İşte o anlar 👇

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Benim bebişim de çiçeklerden taç yaptı kendine 🥰

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