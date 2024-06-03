İngilizcede “Kaçıncı” Kelimesi Olmadığı İçin Aynı Anlamı Taşıyan İfadeleri Tartıştılar

Dilimiz ekleri sebebiyle rahatlıkla ifade özgürlüğü sunarken bazı dillerde bizimki kadar ek ya da farklı anlam taşıyan kelimeler olmayabiliyor. İngilizce de sık sık bu konuyla gündeme gelen dillerden. @englishglobalized adlı Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce hakkında paylaşımlar yapan içerik üreticisi de bu konuyu ele aldı.
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Yusuf Ozal İngilizcede kaçıncı kelimesi olmadığı için yerine kullanılabilecek ifadeleri konuğuna sordu.
Yusuf Ozal konuğuna kaçıncının kullanıldığı örnek cümleler söyledi ve ikili beyin fırtınası yaptı.
Ardından ise dilimizin konuğun da dile getirdiği gibi anlamsal olarak birçok karşılık bulunabilen güzel bir dil olduğunu bir kez daha anlamış olduk.
İşte o anlar 👇
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Bazı durumlarda ‘what number’ da kullanılır? ‘What number president is Obama?’ gibi ama which daha yaygın.