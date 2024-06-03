İngilizcede “Kaçıncı” Kelimesi Olmadığı İçin Aynı Anlamı Taşıyan İfadeleri Tartıştılar

Dilimiz ekleri sebebiyle rahatlıkla ifade özgürlüğü sunarken bazı dillerde bizimki kadar ek ya da farklı anlam taşıyan kelimeler olmayabiliyor. İngilizce de sık sık bu konuyla gündeme gelen dillerden. @englishglobalized adlı Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce hakkında paylaşımlar yapan içerik üreticisi de bu konuyu ele aldı.