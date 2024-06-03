Engelli Yoluna Araç Park Ederek İşgal Edenlere Engelli Vatandaş Sticker Yapıştırarak Tepki Gösterdi

Maalesef ki bilinçsiz insanların engelli vatandaşların kullanımı için olan yollara araba park ettiklerini sık sık görüyoruz. Bu durum engelli vatandaşlarımızın haklarını ihlal etmek ve işini zorlaştırmaktan başka bir şey değil. Ferve Aksu adlı genç kadın da bu durumu yaşayınca karşılık vermek adına sticker hazırladı.
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Genç kadın süreci kayda aldı ve işe stickerları hazırlamaktan başladı.
Stickerlara “Biraz beynini kullan ve nereye park ettiğine dikkat et! Senin yüzünden engellendim!” yazdı.
Ve engelli yoluna park eden araçların hepsine bir bir yapıştırdı.
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