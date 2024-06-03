Halil Konakçı’nın Cennet Betimlemesine Vatandaştan Tepki Geldi: “Cennet Kerhane mi?”

Geçtiğimiz günlerde Halil Konakçı cennet hakkında söyledikleriyle büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ifadeler kullanıcılardan tepki toplamıştı. Konakçı’nın “Cennette hep aynı, hiç yaşlanmayan taze eşler var.” sözleri akla mantığa sığacak türden değildi.