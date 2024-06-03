Halil Konakçı’nın Cennet Betimlemesine Vatandaştan Tepki Geldi: “Cennet Kerhane mi?”

Geçtiğimiz günlerde Halil Konakçı cennet hakkında söyledikleriyle büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ifadeler kullanıcılardan tepki toplamıştı. Konakçı’nın “Cennette hep aynı, hiç yaşlanmayan taze eşler var.” sözleri akla mantığa sığacak türden değildi.
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“Yeni ergenliğe girmiş eşleriniz olacak.” cümlesi de tartışmaların kaynaklarındandı.
İşte o anlar 👇
Ardından ise @bensoruyorum adlı Instagram sayfası vatandaşlara bu konu hakkında mikrofon uzattı.
Vatandaşlardan biri konuya karşı düşüncelerini “Cennet kerhane mi ya da meyhane mi? 18 alemi yaratan Allah kerhaneyi ve meyhaneyi öbür tarafa mı saklamış?” şeklinde dile getirdi.
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