Sağlıklı Yaşamın Sırrı Olarak Eşini Söyleyen 96 Yaşındaki Bahtiyar Amca Kendine Hayran Bıraktı

Sağlıklı yaşamın sırrını sormak için yapılan sokak röportajında muhabir mikrofonu 96 yaşındaki Bahtiyar Erkek’e uzattı. Bahtiyar Erkek sağlıklı yaşamın sırrı sorulunca verdiği yanıtla gönülleri fethetti. Tatlı amcaya beğeniler yağdıran videoya gelin birlikte bakalım.
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Muhabir mikrofonu uzattı ve soruyu sordu. Ardından ise Bahtiyar Erkek önce kendini tanıttı sonrasında da sırrını açıkladı.
96 yaşındaki tatlı amca sağlığını evdeki hanımına borçlu olduğunu söyleyerek “Çok mutluyum, dünyanın en iyi kadınıydı Allah bana verdi.” demesiyle kalpleri eritti.
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