Sağlıklı Yaşamın Sırrı Olarak Eşini Söyleyen 96 Yaşındaki Bahtiyar Amca Kendine Hayran Bıraktı

Evin İçinde Görmediği Yerlere İlk Kez Bakan Bebeğin Sevimli Hali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şikayet Eden Sinan Oğan, Vatandaşın Sorusu Karşısında Afalladı: 'Niye Yamandın Ona?'