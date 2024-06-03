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Köpeklerin Uyutulmaması İçin Eylem Yapan Kişi Köpek Kostümü Giydiği Anlarla Gündem Oldu

Köpeklerin Uyutulmaması İçin Eylem Yapan Kişi Köpek Kostümü Giydiği Anlarla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 18:28

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Geçtiğimiz haftalarda sokak köpeklerinin 30 gün içerisinde sahiplendirilmezse uyutulması hakkında yapılan yeni yasa teklifi gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni yasa teklifine ülkenin dört bir yanından tepki gelirken vatandaşlar sokaklarda eylemler düzenlemeye başladı.

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Yasa teklifinin uygulanmaması için Kilis’te bir araya gelen hayvanseverler de desteklerini protestolarıyla ifade etti.

Yasa teklifinin uygulanmaması için Kilis’te bir araya gelen hayvanseverler de desteklerini protestolarıyla ifade etti.

Bir kişinin ise köpek kostümü giyerek köpeklerin duygularını dile getirdiği anlar dikkat çekti.

Bir kişinin ise köpek kostümü giyerek köpeklerin duygularını dile getirdiği anlar dikkat çekti.

Kostümlü kişi ağlayarak “Allah’ım beni de sen yarattın onu da, ama o öldürmek istiyor beni. Yardım et Allah’ım.” sözlerini dile getirdi.

Kostümlü kişi ağlayarak “Allah’ım beni de sen yarattın onu da, ama o öldürmek istiyor beni. Yardım et Allah’ım.” sözlerini dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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