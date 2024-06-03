Köpeklerin Uyutulmaması İçin Eylem Yapan Kişi Köpek Kostümü Giydiği Anlarla Gündem Oldu

Geçtiğimiz haftalarda sokak köpeklerinin 30 gün içerisinde sahiplendirilmezse uyutulması hakkında yapılan yeni yasa teklifi gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni yasa teklifine ülkenin dört bir yanından tepki gelirken vatandaşlar sokaklarda eylemler düzenlemeye başladı.