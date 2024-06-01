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Taze Portakal Suyu Satan Adam Turiste Karşı Umursamazlığıyla Güldürdü: “Benim Çalışma İsteği”

Taze Portakal Suyu Satan Adam Turiste Karşı Umursamazlığıyla Güldürdü: “Benim Çalışma İsteği”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 17:31

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Ülkemizin enerji ve mutluluk seviyesi şaşırtmıyor diyeceğimiz türden bir video sosyal medyada viral oldu. Bir taze sıkılmış portakal suyu satıcısı turist müşterisiyle olan ‘iletişimiyle’ izleyenleri güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Satıcının turistin bitmeksizin soruları karşısında baygınlık geçirmesine çok az kalmıştı.

Satıcının turistin bitmeksizin soruları karşısında baygınlık geçirmesine çok az kalmıştı.

Turist ne derse desin asla oralı olmayan bir kelime dahi söylemeyen satıcı adeta gözleriyle konuşuyordu.

Turist ne derse desin asla oralı olmayan bir kelime dahi söylemeyen satıcı adeta gözleriyle konuşuyordu.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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