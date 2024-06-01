Taze Portakal Suyu Satan Adam Turiste Karşı Umursamazlığıyla Güldürdü: “Benim Çalışma İsteği”

Ülkemizin enerji ve mutluluk seviyesi şaşırtmıyor diyeceğimiz türden bir video sosyal medyada viral oldu. Bir taze sıkılmış portakal suyu satıcısı turist müşterisiyle olan ‘iletişimiyle’ izleyenleri güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.