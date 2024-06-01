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Babasıyla Camiye Giden Tatlı Kızın Küçük Yaramazlıklar Yaptığı Anlara Kalbiniz Eriyecek

Babasıyla Camiye Giden Tatlı Kızın Küçük Yaramazlıklar Yaptığı Anlara Kalbiniz Eriyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 17:03

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Babası camiye giderken ona eşlik eden tatlı kız babasının namazını kılmasını beklerken yaptığı minik yaramazlıklarla kameralara yansıdı. Minik kız öylesine tatlıydı ki izleyenleri pamuk gibi yumuşacık yaptı.

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Annesi kızının ne yaptığını merak edince babası video atmak için kaydı başlattı.

Annesi kızının ne yaptığını merak edince babası video atmak için kaydı başlattı.

Tatlı kız caminin maskotu olmuştu. Bi’ babasıyla uğraştı, bi’ namaz kıldı derken en son mikrofonu eline aldı ve bildiklerini söylemeye başladı.

Tatlı kız caminin maskotu olmuştu. Bi’ babasıyla uğraştı, bi’ namaz kıldı derken en son mikrofonu eline aldı ve bildiklerini söylemeye başladı.

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