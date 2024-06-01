Kozmetik Mağazasındaki İndirimin Ardından Reyonlar Adeta Savaş Alanına Döndü

Dün bir kozmetik mağazası yüzde yetmiş oranında indirim yapınca vatandaşlar şubelere akın etti. Sosyal medyada indirim esnasında çıkan ürün kavgaları ise hala gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde ise bir şubenin kapanışta çektiği video konuşuluyor.