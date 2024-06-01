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Kozmetik Mağazasındaki %70 İndirim Nedeniyle Az Kalsın Sinir Krizi Geçirecekti

Kozmetik Mağazasındaki %70 İndirim Nedeniyle Az Kalsın Sinir Krizi Geçirecekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 14:31

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Dün bir kozmetik mağazasının %70 indirim yapmasıyla birlikte ülkemizin dört bir yanında gergin anlar yaşandı. Kimileri son kalan ürün için birbirine girdi kimileriyse mağaza çalışanlarıyla tartıştı. Görüntüler sosyal medyada bir bir gündeme gelirken bir video da TikTok’ta paylaşıldı.

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Bir kadın iddialarına göre mağaza çalışanının kendisine ‘gerizekalı’ demesi üzerine öfke kontrolü yaşadı.

Bir kadın iddialarına göre mağaza çalışanının kendisine ‘gerizekalı’ demesi üzerine öfke kontrolü yaşadı.

Kadının “Senin çalışan bana gerizekalı diyemez.” dediği anlar kayda yansırken çevresindekiler ise şok içerisinde izledi.

Kadının “Senin çalışan bana gerizekalı diyemez.” dediği anlar kayda yansırken çevresindekiler ise şok içerisinde izledi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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