Kozmetik Mağazasındaki %70 İndirim Nedeniyle Az Kalsın Sinir Krizi Geçirecekti

Dün bir kozmetik mağazasının %70 indirim yapmasıyla birlikte ülkemizin dört bir yanında gergin anlar yaşandı. Kimileri son kalan ürün için birbirine girdi kimileriyse mağaza çalışanlarıyla tartıştı. Görüntüler sosyal medyada bir bir gündeme gelirken bir video da TikTok’ta paylaşıldı.