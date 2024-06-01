Kurtuluş Savaşı’nın Senaryo Olduğunu Söyleyerek Küçümseyen Şahıs Gündem Oldu

Zasparagas TV Almancı bir Türk ile yaptığı sokak röportajıyla sosyal medyada gündem oldu. Almanya’da yaşayan kişi röportajında Kurtuluş Savaşı’nın senaryo olduğuna inandığını söylemesiyle akıl tutulması yaşattı.
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Adam, “Ben Almancı değilim kardeşim, bugün Türkiye’de bir şey olsa biz vatanımız için ölürüz.” cümleleriyle röportaja başladı.
Ardınsan ise gençlerin Türkiye’nin tarihini bilmediğini söyledi ancak o esnada bir gencin sorulan tarih sorularını yanıtlaması üzerine röportajın seyri değişmeye başladı.
Kendisine sorulan tarih sorusunu bilemeyen adam Kurtuluş Savaşı’nın senaryo olduğunu söylemesiyle tepki topladı.
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