Kurtuluş Savaşı’nın Senaryo Olduğunu Söyleyerek Küçümseyen Şahıs Gündem Oldu

Bir Kozmetik Mağazasının Büyük İndirimden Yararlanmak İsteyen Kadınlar Mağazanın Önünde Birbirine Girdi

"Önümüzdeki Bayram Ne Keseceksiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Pek Çocuğumuzun Hislerine Tercüman Olan Amca

Gün Batımında Sörf Yaptığı Anları Kayda Alan Sörfçü Belgeselleri Aratmadı

Rosalia da Nasibini Aldı: Bir Dinleyici Tarafından Sahneye Fırlatılan Cisim Rosalia'nın Yüzüne Geldi

Zabıtayla Seyyar Satıcı Arasında Yaşanan Tartışma Sırasında Dökülen Meyveleri Halk Toplayarak Satıcıya Verdi

Düğün Sezonu Gelmişken: Bir Fotoğrafçı Basit Bir Koli Yardımıyla Muazzam Bir Düğün Fotoğrafına İmza Attı

Seçimlerde Yazdığı Şiirle Tanınmıştı: O Çoban Bu Sefer Dolandırıldı ve Dolandırıcılara Şiir Yazdı!