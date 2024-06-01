Görüş Bildir
Haberler
Video
Kurtuluş Savaşı’nın Senaryo Olduğunu Söyleyerek Küçümseyen Şahıs Gündem Oldu

Kurtuluş Savaşı’nın Senaryo Olduğunu Söyleyerek Küçümseyen Şahıs Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:54

İçerik Devam Ediyor

Zasparagas TV Almancı bir Türk ile yaptığı sokak röportajıyla sosyal medyada gündem oldu. Almanya’da yaşayan kişi röportajında Kurtuluş Savaşı’nın senaryo olduğuna inandığını söylemesiyle akıl tutulması yaşattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adam, “Ben Almancı değilim kardeşim, bugün Türkiye’de bir şey olsa biz vatanımız için ölürüz.” cümleleriyle röportaja başladı.

Adam, “Ben Almancı değilim kardeşim, bugün Türkiye’de bir şey olsa biz vatanımız için ölürüz.” cümleleriyle röportaja başladı.

Ardınsan ise gençlerin Türkiye’nin tarihini bilmediğini söyledi ancak o esnada bir gencin sorulan tarih sorularını yanıtlaması üzerine röportajın seyri değişmeye başladı.

Ardınsan ise gençlerin Türkiye’nin tarihini bilmediğini söyledi ancak o esnada bir gencin sorulan tarih sorularını yanıtlaması üzerine röportajın seyri değişmeye başladı.

Kendisine sorulan tarih sorusunu bilemeyen adam Kurtuluş Savaşı’nın senaryo olduğunu söylemesiyle tepki topladı.

Kendisine sorulan tarih sorusunu bilemeyen adam Kurtuluş Savaşı’nın senaryo olduğunu söylemesiyle tepki topladı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın