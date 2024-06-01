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Başkomiser Sandı Evini 1.8 Milyona Satarak Teslim Edince Dolandırıldı

Başkomiser Sandı Evini 1.8 Milyona Satarak Teslim Edince Dolandırıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:24

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İzmir’de yaşanan olayda 76 yaşındaki emekli Sadullah Serter dolandırıcıların tuzağına düşerek 1.8 milyon TL kaybetti. Kendini başkomiser olarak tanıtan şahıs Sadullar Serter’e kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve evinin satışa çıkarıldığını söyleyerek “Onlardan önce sen sat.” dedi.

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Ardından ise Sadullah Serter 3 milyon değerindeki evini 1.8 milyona sattı ve dolandırıcı şahısa paraları teslim etti.

Ardından ise Sadullah Serter 3 milyon değerindeki evini 1.8 milyona sattı ve dolandırıcı şahısa paraları teslim etti.

Ancak dolandırıcı şahıs paraların sahte olduğuna Sadullah Serter’i inandırarak sözde soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa’ya gitmesini istedi.

Ancak dolandırıcı şahıs paraların sahte olduğuna Sadullah Serter’i inandırarak sözde soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa’ya gitmesini istedi.

Sivil polis sandığı iki kişiyle ‘Vatan’ parolası ile iletişime geçen Serter, paraları verdikten sonra dolandırıcılar haber vereceklerini söyleyip kanıt kalmaması içinse telefonunu kırdı.

Sivil polis sandığı iki kişiyle ‘Vatan’ parolası ile iletişime geçen Serter, paraları verdikten sonra dolandırıcılar haber vereceklerini söyleyip kanıt kalmaması içinse telefonunu kırdı.

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