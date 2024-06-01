Başkomiser Sandı Evini 1.8 Milyona Satarak Teslim Edince Dolandırıldı

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Ardından ise Sadullah Serter 3 milyon değerindeki evini 1.8 milyona sattı ve dolandırıcı şahısa paraları teslim etti.
Ancak dolandırıcı şahıs paraların sahte olduğuna Sadullah Serter’i inandırarak sözde soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa’ya gitmesini istedi.
Sivil polis sandığı iki kişiyle ‘Vatan’ parolası ile iletişime geçen Serter, paraları verdikten sonra dolandırıcılar haber vereceklerini söyleyip kanıt kalmaması içinse telefonunu kırdı.
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