“Önümüzdeki Bayram Ne Kesiyorsunuz?” Sorusuna Cevabıyla Yürekleri Burkan Amca

Kurban Bayramı yaklaşırken muhabirler de vatandaşların bayramla ilgili düşüncelerini ve hazırlıklarını öğrenmek adına sokaklarda yerini aldı. Bir bir vatandaşlara mikrofon uzatan muhabir beklenmedik bir cevap alınca ne diyeceğini bilemedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.