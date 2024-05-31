“Önümüzdeki Bayram Ne Kesiyorsunuz?” Sorusuna Cevabıyla Yürekleri Burkan Amca

Kurban Bayramı yaklaşırken muhabirler de vatandaşların bayramla ilgili düşüncelerini ve hazırlıklarını öğrenmek adına sokaklarda yerini aldı. Bir bir vatandaşlara mikrofon uzatan muhabir beklenmedik bir cevap alınca ne diyeceğini bilemedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Önümüzdeki bayram ne kesiyorsunuz?” diyerek mikrofonu uzatan muhabir “Kendimi kesmeyi düşünüyorum!” yanıtını aldı.
Amca bu cevabı anında ve tereddüt etmeden vermiş olsa da muhabirin dili tutuldu.
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