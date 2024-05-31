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“Önümüzdeki Bayram Ne Kesiyorsunuz?” Sorusuna Cevabıyla Yürekleri Burkan Amca

“Önümüzdeki Bayram Ne Kesiyorsunuz?” Sorusuna Cevabıyla Yürekleri Burkan Amca

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 15:50

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Kurban Bayramı yaklaşırken muhabirler de vatandaşların bayramla ilgili düşüncelerini ve hazırlıklarını öğrenmek adına sokaklarda yerini aldı. Bir bir vatandaşlara mikrofon uzatan muhabir beklenmedik bir cevap alınca ne diyeceğini bilemedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Önümüzdeki bayram ne kesiyorsunuz?” diyerek mikrofonu uzatan muhabir “Kendimi kesmeyi düşünüyorum!” yanıtını aldı.

“Önümüzdeki bayram ne kesiyorsunuz?” diyerek mikrofonu uzatan muhabir “Kendimi kesmeyi düşünüyorum!” yanıtını aldı.

Amca bu cevabı anında ve tereddüt etmeden vermiş olsa da muhabirin dili tutuldu.

Amca bu cevabı anında ve tereddüt etmeden vermiş olsa da muhabirin dili tutuldu.

İşte detaylar 👇

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