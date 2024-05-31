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Yeni Moda Lokma Dağıtmak Oldu: Derslerini Geçen Öğrenciler Hayır Lokması Dağıttı

Yeni Moda Lokma Dağıtmak Oldu: Derslerini Geçen Öğrenciler Hayır Lokması Dağıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 15:00

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Son zamanlarda belli sebeplerden lokma dağıtanları çok sık görmeye başladık. Özellikle öğrenciler bir türlü veremedikleri derslerini geçtikten sonra lokma dağıtmayı adeta moda bildi. Şimdilerde yine öğrenciler lokma dağıttıkları anlarla gündeme geldi.

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“Kadir ve Eta’nın malzeme dersini geçmesi hayrına dağıtılan hayır lokması afiyet olsun.” led yazısıyla dağıtılan lokmanın keyfine öğrenciler vardı.

“Kadir ve Eta’nın malzeme dersini geçmesi hayrına dağıtılan hayır lokması afiyet olsun.” led yazısıyla dağıtılan lokmanın keyfine öğrenciler vardı.

Bir yandan yiyip bir yandan o anları kaydedenler sosyal medyada paylaşınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bir yandan yiyip bir yandan o anları kaydedenler sosyal medyada paylaşınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

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