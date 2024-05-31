Yeni Moda Lokma Dağıtmak Oldu: Derslerini Geçen Öğrenciler Hayır Lokması Dağıttı

Sokak Röportajında Sorulan Tüm Soruları Bilen İlkokul Mezunu Vatandaş Kendine Hayran Bıraktı

Milli Futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım 'Ben Kimim?' Oynadı:"Süper Lig İzlemeyi Bırakmış Abi"

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