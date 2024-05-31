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Polisi Çileden Çıkaran Alkollü Sürücü! Alkolmetreyi Görünce Ne Konuştu Ne Üfledi

Polisi Çileden Çıkaran Alkollü Sürücü! Alkolmetreyi Görünce Ne Konuştu Ne Üfledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 13:52

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Daha önce iki kere alkolden ehliyetini kaptıran sürücü, yeniden alkollü halde çevirmeye takılınca dünyası başına yıkıldı. Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yapan kişi son olarak çareyi susmakta buldu.

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Polis sürücüyü ikna etmeye, içini rahatlatmaya çalışsa da fayda olmadı. Çaresizce dona kalan sürücü alkolmetreye üflemedi.

Polis sürücüyü ikna etmeye, içini rahatlatmaya çalışsa da fayda olmadı. Çaresizce dona kalan sürücü alkolmetreye üflemedi.

18 bin lira idari cezaya çarptırılan sürücü alkolmetreye üflemediği için 5 yıl değil 2 yıl ehliyetini kaybetmiş oldu.

18 bin lira idari cezaya çarptırılan sürücü alkolmetreye üflemediği için 5 yıl değil 2 yıl ehliyetini kaybetmiş oldu.

İşte o anlar 👇

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garibann

50 senin 51 benim çok iyiydi :))))))) sigara için 101 tombala çeker gibi