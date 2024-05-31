Rektörlükten İzin Çıkmayan ODTÜ Bahar Şenliği Engellere Rağmen Gerçekleştirildi

Her yıl öğrencilerin düzenlediği bahar şenliklerine rektörlükten izin çıkmayınca yaşananlarla ODTÜ bir süredir gündemimizdeydi. Ve azimli öğrenciler bahar şenliklerini ne yapıp edip gerçekleştirmeyi başardı.
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Öğrenciler şenliklerini yapabilmiş olmanın gururu ve sevinciyle eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Ancak rektörlük durmamış ve bu sefer de ışıkları kesmişti. Gençlerin yine de keyiflerini bozmadıkları görüldü.
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Işıkların kesilmesi onlara engel olmamış, flaşlarla adeta görsel şölen yaratılmıştı.
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