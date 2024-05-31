Görüş Bildir
Haberler
Video
Rektörlükten İzin Çıkmayan ODTÜ Bahar Şenliği Engellere Rağmen Gerçekleştirildi

Rektörlükten İzin Çıkmayan ODTÜ Bahar Şenliği Engellere Rağmen Gerçekleştirildi

ODTÜ
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 12:29

İçerik Devam Ediyor

Her yıl öğrencilerin düzenlediği bahar şenliklerine rektörlükten izin çıkmayınca yaşananlarla ODTÜ bir süredir gündemimizdeydi. Ve azimli öğrenciler bahar şenliklerini ne yapıp edip gerçekleştirmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öğrenciler şenliklerini yapabilmiş olmanın gururu ve sevinciyle eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öğrenciler şenliklerini yapabilmiş olmanın gururu ve sevinciyle eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

👇

Ancak rektörlük durmamış ve bu sefer de ışıkları kesmişti. Gençlerin yine de keyiflerini bozmadıkları görüldü.

Ancak rektörlük durmamış ve bu sefer de ışıkları kesmişti. Gençlerin yine de keyiflerini bozmadıkları görüldü.

👇

Işıkların kesilmesi onlara engel olmamış, flaşlarla adeta görsel şölen yaratılmıştı.

Işıkların kesilmesi onlara engel olmamış, flaşlarla adeta görsel şölen yaratılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın