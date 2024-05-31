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ABD’de Otonom Sistemiyle Hizmete Başlayan Sürücüsüz Araçları Deneyen İkili Viral Oldu

ABD’de Otonom Sistemiyle Hizmete Başlayan Sürücüsüz Araçları Deneyen İkili Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 12:57

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Son yıllarda geliştirilen otonom teknolojisiyle bazı araçların şoföre ihtiyaç duymadan trafiğe çıktığı anları görüyor ve şaşırıyoruz. Şimdilerde ise otonom sistemli araçlar ABD’de taksi hizmeti sunuyor. Uygulamadan çağırdığınız araca binmenizle birlikte alışılmışın dışında yolculuk deneyiminiz başlıyor.

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İki arkadaş da sürücüsüz taksiyi denediği anları anbean kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

İki arkadaş da sürücüsüz taksiyi denediği anları anbean kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Araca binmeleriyle birlikte yolculukları başlayan ikili güvenli bir sürüşe şahit olmuşlardı.

Araca binmeleriyle birlikte yolculukları başlayan ikili güvenli bir sürüşe şahit olmuşlardı.

Varış noktasına gelince araçtan inen ikili, aracın dışarıdan nasıl gözüktüğünü de kayda aldı.

Varış noktasına gelince araçtan inen ikili, aracın dışarıdan nasıl gözüktüğünü de kayda aldı.

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Bizim taksiciler bu boş araçla bile kavga eder, levyeyle işlemcisini kovalar