Konya’da Öğrenciler Filistin İçin “Leve Palestine” Şarkısıyla Gösteri Hazırladı

Maalesef ki İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü saldırılar devam ederken özellikle çadırların bombalanmasından sonra tepkiler artmaya başladı. Herkes sosyal kmedyadan yaşananlara ses ve çare olabilme derdindeyken bir destek de Konya’dan geldi.
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Filistin’in ulusal halk oyunu olan dabke’yi öğrenen öğrenciler küçük bir gösteri hazırladı.
Boyunlarına Filistin bayrağı takan öğrenciler “Leve Palestine” şarkısını da söyledi.
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Filistinlilerin beklediği destek bu işte. Herkes size minnettar. Katil israil bu görüntülerden sonra savaşı bitirdi. Bravo size, o güzel öğretmenlerinize
Boş işler bunlar.. leve palestineli kabile dansı desteği
dur bende israyile karşı yenileceksiniz animasyonu hazırlayayım da instagram da paylaşıp günlük rutinimi tamamlayayım