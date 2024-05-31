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Konya’da Öğrenciler Filistin İçin “Leve Palestine” Şarkısıyla Gösteri Hazırladı

Konya’da Öğrenciler Filistin İçin “Leve Palestine” Şarkısıyla Gösteri Hazırladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 14:45

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Maalesef ki İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü saldırılar devam ederken özellikle çadırların bombalanmasından sonra tepkiler artmaya başladı. Herkes sosyal kmedyadan yaşananlara ses ve çare olabilme derdindeyken bir destek de Konya’dan geldi.

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Filistin’in ulusal halk oyunu olan dabke’yi öğrenen öğrenciler küçük bir gösteri hazırladı.

Filistin’in ulusal halk oyunu olan dabke’yi öğrenen öğrenciler küçük bir gösteri hazırladı.

Boyunlarına Filistin bayrağı takan öğrenciler “Leve Palestine” şarkısını da söyledi.

Boyunlarına Filistin bayrağı takan öğrenciler “Leve Palestine” şarkısını da söyledi.

İşte o anlar 👇

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Hüseyin Özcan

Filistinlilerin beklediği destek bu işte. Herkes size minnettar. Katil israil bu görüntülerden sonra savaşı bitirdi. Bravo size, o güzel öğretmenlerinize

frezzya

Boş işler bunlar.. leve palestineli kabile dansı desteği

Malum Şahıs

dur bende israyile karşı yenileceksiniz animasyonu hazırlayayım da instagram da paylaşıp günlük rutinimi tamamlayayım