Yaya Geçidinde Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Yaşlı Adam Sürücünün Durmaması Sonucu Hayatını Kaybetti

Olay Bolu’da dün 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti. 79 yaşındaki İsmail Kahraman karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanmak istemişti. Önce kontrol edip ardından ise iki aracın geçmesini bekleyen İsmail Kahraman karşıdan karşıya geçtiği esnada hızla gelen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
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İHA’dan Enes Özkan’n haberine göre 79 yaşındaki İsmail Kahraman’ın yol kontrolünü sağladıktan sonra yaya geçidini kullandığı kamera kayıtlarından görüldü.
Ancak hızla gelen aracın çarpmasıyla yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerine gelmesiyle birlikte kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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