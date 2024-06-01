Antalya’da Bir Otel Yabancıya Kıyasla Türk Müşteriden 22 Bin TL Fazla Ücret İstedi

Son zamanlarda ülkemizde ‘vatandaşlar daha mı pahalıya hizmet alıyor’ gibi tartışmalar gündemde. Bu tartışmalar hız kesmeden sürerken Ekol Tv muhabirleri Antalya’da bir otelden yerli ve yabancı müşteriler olarak fiyat aldı. Ancak çıkan sonuçta yabancı müşteriye söylenen fiyat yerliye göre daha uygundu.
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Yerli müşteriye 5-10 Haziran tarihleri aralığında 2 kişi her şey dahil bahçe manzaralı oda için 141 bin 500 TL fiyat söylendi.
Aynı şartlarda yabancı müşteri içinse 3 bin 410 euro yani 119 bin TL fiyat sunuldu. Yerli ve yabancı müşteri arasında yaşanan fiyat farkında Türk müşteri zarardaydı.
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Faturaya "millet farkı" olarak yansıyan ücret mi bu?
Daha ne bekliyorsun ki artık kendi insanımıza gözü diktik yiyin gari yiyin gari🤣🤣
yabancı biziz zaten