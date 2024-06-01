Antalya’da Bir Otel Yabancıya Kıyasla Türk Müşteriden 22 Bin TL Fazla Ücret İstedi

Son zamanlarda ülkemizde ‘vatandaşlar daha mı pahalıya hizmet alıyor’ gibi tartışmalar gündemde. Bu tartışmalar hız kesmeden sürerken Ekol Tv muhabirleri Antalya’da bir otelden yerli ve yabancı müşteriler olarak fiyat aldı. Ancak çıkan sonuçta yabancı müşteriye söylenen fiyat yerliye göre daha uygundu.