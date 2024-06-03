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Babasının İlişki Yaşadığı Kişiyi Anlatarak Gündem Olan Kadın Müge Anlı Hikayelerini Aratmadı

Babasının İlişki Yaşadığı Kişiyi Anlatarak Gündem Olan Kadın Müge Anlı Hikayelerini Aratmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 16:42

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@aysiims adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz akşam yaptığı bir paylaşımıyla gündem oldu. Genç kadının babasının yeni ilişkisini anlattığı anlara “tam müge anlılık olay” şeklinde yorumlar geldi. Hakikaten anlattıkları hafife alınacak şeyler değildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadın babasının yeni sevgilisinin aslında ablasının çocukluk arkadaşı olduğunu söylemişti.

Genç kadın babasının yeni sevgilisinin aslında ablasının çocukluk arkadaşı olduğunu söylemişti.

Evet, yanlış duymadınız. Babasının yeni ilişkisi ve çocuğuna hamile olan kişi kendi kızının çocukluk arkadaşı idi.

Evet, yanlış duymadınız. Babasının yeni ilişkisi ve çocuğuna hamile olan kişi kendi kızının çocukluk arkadaşı idi.

Ve genç kadın babası ile bahsi geçen kadının ilişkisinin aslında annesi ile babası boşanmadan önce de var olduğunu öğrendiklerini de anlattı.

Ve genç kadın babası ile bahsi geçen kadının ilişkisinin aslında annesi ile babası boşanmadan önce de var olduğunu öğrendiklerini de anlattı.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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