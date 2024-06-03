Babasının İlişki Yaşadığı Kişiyi Anlatarak Gündem Olan Kadın Müge Anlı Hikayelerini Aratmadı

@aysiims adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz akşam yaptığı bir paylaşımıyla gündem oldu. Genç kadının babasının yeni ilişkisini anlattığı anlara “tam müge anlılık olay” şeklinde yorumlar geldi. Hakikaten anlattıkları hafife alınacak şeyler değildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.