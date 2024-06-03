İstanbul’da Bir Şahıs Kız Çocuklarına El Hareketi Çektiği ve Küfür Ettiği Anlarda Kayda Alındı

İstanbul’da bir şahıs evinin camından sarkarak mahalleliye rahatsızlık verdiği anlarda kayda alındı. Yarı çıplak halde camdan çıkarak çevredeki kız çocuklarına ve yoldan geçenlere el hareketi çeken adam, kaydı alan kişiyle tartışmaya ve küfür etmeye başladı.
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Cep telefonuyla kaydı başlatan kadın camdaki kişiden ettiği küfürlerden dolayı aşağı inmesini istedi.
Ancak şahıs daha da öfkelendi ve bağıra çağıra küfür etmeye devam etti.
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