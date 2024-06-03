Real Madrid Şampiyonluk Kutlamalarında Dani Carvajal’in Babası Atlı Polis Olarak Koruma Sağladı

Wembley'de Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olan Real Madrid’in kutlamalarından görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Takım oyuncularından Dani Carvajal ve babası şampiyonluk kutlamalarında bir aradalardı.
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Ancak babası Dani Carvajal’a görevini yerine getirerek eşlik ediyordu.
Atlı polis olarak korumadan sorumlu olan babası ile bir araya gelen Dani Carvajal kupayı babasına götürdüğü anlarla objektiflere yansıdı.
İşte o anlar 👇
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