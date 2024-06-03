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Real Madrid Şampiyonluk Kutlamalarında Dani Carvajal’in Babası Atlı Polis Olarak Koruma Sağladı

Real Madrid Şampiyonluk Kutlamalarında Dani Carvajal’in Babası Atlı Polis Olarak Koruma Sağladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 19:42

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Wembley'de Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olan Real Madrid’in kutlamalarından görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Takım oyuncularından Dani Carvajal ve babası şampiyonluk kutlamalarında bir aradalardı.

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Ancak babası Dani Carvajal’a görevini yerine getirerek eşlik ediyordu.

Ancak babası Dani Carvajal’a görevini yerine getirerek eşlik ediyordu.

Atlı polis olarak korumadan sorumlu olan babası ile bir araya gelen Dani Carvajal kupayı babasına götürdüğü anlarla objektiflere yansıdı.

Atlı polis olarak korumadan sorumlu olan babası ile bir araya gelen Dani Carvajal kupayı babasına götürdüğü anlarla objektiflere yansıdı.

İşte o anlar 👇

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