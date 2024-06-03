Koyu Bir Fenerbahçe Taraftarı Olan Afra Saraçoğlu'nun Jose Mourinho Yorumu Olay Oldu!

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ünlü teknik direktör Jose Mourinho tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılan Portekizli teknik adam hakkındaki bir gönderiye yorum yapan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sözleri ise kısa sürede gündem oldu.