Koyu Bir Fenerbahçe Taraftarı Olan Afra Saraçoğlu'nun Jose Mourinho Yorumu Olay Oldu!
Koyu Bir Fenerbahçe Taraftarı Olan Afra Saraçoğlu'nun Jose Mourinho Yorumu Olay Oldu!
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ünlü teknik direktör Jose Mourinho tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılan Portekizli teknik adam hakkındaki bir gönderiye yorum yapan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sözleri ise kısa sürede gündem oldu.
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe’ye transfer olan Jose Mourinho tüm futbol dünyasının manşetlerine yerleşti. Ünlü teknik adam geçtiğimiz gün 19.00’da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda epey görkemli bir törenle imza attı.
İsmail Kartal’la yolların ayrılmasından kısa bir zaman sonra İstanbul'a ayak basan Mourinho taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Fenerbahçe'yle 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı atıp, "Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Bu forma artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim." ifadeleriyle gönülleri fethetti.
Tabii bu coşkulu dönemde Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından sayısız paylaşımlar yapılmaya başlandı.
Bu paylaşımlardan bir tanesine yorum bırakmadan geçemeyen isimlerden biri de Yalı Çapkın'ı dizisinin "Seyran"ı Afra Saraçoğlu oldu.
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Daha önceki yıllarda forma lansmanında yer alan Saraçoğlu'nun magazin dünyasındaki fanatik Fenerbahçeliler'den biri olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Afra Saraçoğlu, Jose Mourinho'yla ilgili yapılan "Senin hayallerin artık benim hayallerim. 😉" notlu videoya şu ifadeleri bıraktı:
"Bakın böyle böyle insanları yükseltiyorsunuz sonra gaza geliyoruz"
Ünlü oyuncunun yorumunu gören Fenerbahçe taraftarlarından gelen paylaşımlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz 👇
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