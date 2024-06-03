Ceyda Düvenci'nin Programında Konuk Ettiği Seyyal Taner'e Israrla Sorduğu Barış Manço Sorusu Tepki Topladı!

'Hiçbir zaman aşka dönüşemedi ama karşılıklı beğeni, sevgi vardı. Bir kimya vardır, o sizi çeker. Bu kimya Barış'la benim aramda vardı ama hiçbir zaman aşka dönüşemedi. O sadece ifade olarak, çekim olarak, aramızda yaşanmış bir şey olarak, çok da saygın bir şey olarak kaldı.'