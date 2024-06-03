Ceyda Düvenci'nin Programında Konuk Ettiği Seyyal Taner'e Israrla Sorduğu Barış Manço Sorusu Tepki Topladı!
Ceyda Düvenci'nin Programında Konuk Ettiği Seyyal Taner'e Israrla Sorduğu Barış Manço Sorusu Tepki Topladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NIRQO...
Bambaşka Sohbetler programını sunan Ceyda Düvenci'nin son konuklarından biri de usta sanatçı Seyyal Taner oldu. Düvenci'nin ağırladığı Seyyal Taner'e Barış Manço'nun kendisine aşık olup olmadığıyla ilgili sorduğu soru tepkisini çekti!
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NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu üstlenen Ceyda Düvenci birbirinden değerli isimleri ekranda ağırlamaya devam ediyor.
Programın son konuklarından biri de "Son Verdim Kalbimin İşine", "Alladı Pulladı", "Şarkım Sevgi Üstüne" gibi birçok unutulmaz parçasıyla gönüllere taht kuran Seyyal Taner oldu.
Ceyda Düvenci, konuk aldığı ünlü sanatçı Seyyal Taner'e hem kariyeri hem de özel yaşamı hakkında pek çok soru yöneltirken içlerinden bir tanesi epey gündem oldu.
Düvenci'nin "Barış Manço aşkı doğru mu? Sormasam çatlayacağım. Çok aşık mıydı size?" sorusu üzerine hemen konuşmaya başlayan Taner "Yok yani öyle bir şey bilemem ki" derken ünlü sunucu araya girip bir de "Öyle miydi?" diye sorması epey dikkat çekti.
Seyyal Taner "Barış Manço aşkı doğru mu?" kısmını duyduktan sonra "Yok canım, aşk falan değil.." diye soruyu cevaplamaya çalışsa da Düvenci'nin ısrarlı sorularını sürdürdüğü görüldü.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Ceyda Düvenci'nin aramızdan ayrılan ancak eşi ve çocukları hayatta olan usta isim Barış Manço hakkındaki sorusu sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı!
Gelin o yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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2016 yılında NTV'de yayınlanan Yüz Yüze programında konuşan Seyyal Taner şu ifadeleri kullanmıştı:
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