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Ceyda Düvenci'nin Programında Konuk Ettiği Seyyal Taner'e Israrla Sorduğu Barış Manço Sorusu Tepki Topladı!

Ceyda Düvenci'nin Programında Konuk Ettiği Seyyal Taner'e Israrla Sorduğu Barış Manço Sorusu Tepki Topladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.06.2024 - 16:07

Bambaşka Sohbetler programını sunan Ceyda Düvenci'nin son konuklarından biri de usta sanatçı Seyyal Taner oldu. Düvenci'nin ağırladığı Seyyal Taner'e Barış Manço'nun kendisine aşık olup olmadığıyla ilgili sorduğu soru tepkisini çekti!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NIRQO...
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NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu üstlenen Ceyda Düvenci birbirinden değerli isimleri ekranda ağırlamaya devam ediyor.

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu üstlenen Ceyda Düvenci birbirinden değerli isimleri ekranda ağırlamaya devam ediyor.

Programın son konuklarından biri de "Son Verdim Kalbimin İşine", "Alladı Pulladı", "Şarkım Sevgi Üstüne" gibi birçok unutulmaz parçasıyla gönüllere taht kuran Seyyal Taner oldu.

Programın son konuklarından biri de "Son Verdim Kalbimin İşine", "Alladı Pulladı", "Şarkım Sevgi Üstüne" gibi birçok unutulmaz parçasıyla gönüllere taht kuran Seyyal Taner oldu.

Ceyda Düvenci, konuk aldığı ünlü sanatçı Seyyal Taner'e hem kariyeri hem de özel yaşamı hakkında pek çok soru yöneltirken içlerinden bir tanesi epey gündem oldu.

Ceyda Düvenci, konuk aldığı ünlü sanatçı Seyyal Taner'e hem kariyeri hem de özel yaşamı hakkında pek çok soru yöneltirken içlerinden bir tanesi epey gündem oldu.

Düvenci'nin "Barış Manço aşkı doğru mu? Sormasam çatlayacağım. Çok aşık mıydı size?" sorusu üzerine hemen konuşmaya başlayan Taner "Yok yani öyle bir şey bilemem ki" derken ünlü sunucu araya girip bir de "Öyle miydi?" diye sorması epey dikkat çekti.

Düvenci'nin "Barış Manço aşkı doğru mu? Sormasam çatlayacağım. Çok aşık mıydı size?" sorusu üzerine hemen konuşmaya başlayan Taner "Yok yani öyle bir şey bilemem ki" derken ünlü sunucu araya girip bir de "Öyle miydi?" diye sorması epey dikkat çekti.

Ceyda Düvenci'nin daha önce de Nazan Kesal'a söyledikleri epey eleştirilmişti:

Seyyal Taner "Barış Manço aşkı doğru mu?" kısmını duyduktan sonra "Yok canım, aşk falan değil.." diye soruyu cevaplamaya çalışsa da Düvenci'nin ısrarlı sorularını sürdürdüğü görüldü.

Seyyal Taner "Barış Manço aşkı doğru mu?" kısmını duyduktan sonra "Yok canım, aşk falan değil.." diye soruyu cevaplamaya çalışsa da Düvenci'nin ısrarlı sorularını sürdürdüğü görüldü.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Ceyda Düvenci'nin aramızdan ayrılan ancak eşi ve çocukları hayatta olan usta isim Barış Manço hakkındaki sorusu sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı!

Ceyda Düvenci'nin aramızdan ayrılan ancak eşi ve çocukları hayatta olan usta isim Barış Manço hakkındaki sorusu sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı!

Gelin o yorumlardan birkaçını beraber görelim...

Gelin o yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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2016 yılında NTV'de yayınlanan Yüz Yüze programında konuşan Seyyal Taner şu ifadeleri kullanmıştı:

2016 yılında NTV'de yayınlanan Yüz Yüze programında konuşan Seyyal Taner şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hiçbir zaman aşka dönüşemedi ama karşılıklı beğeni, sevgi vardı. Bir kimya vardır, o sizi çeker. Bu kimya Barış'la benim aramda vardı ama hiçbir zaman aşka dönüşemedi. O sadece ifade olarak, çekim olarak, aramızda yaşanmış bir şey olarak, çok da saygın bir şey olarak kaldı.'

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