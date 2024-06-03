Cinsiyetini Doğumda Öğrenmişti: İkinci Kez Anne Olan Müge Boz Oğlu Rika ile İlk Karelerini Paylaştı
Cinsiyetini Doğumda Öğrenmişti: İkinci Kez Anne Olan Müge Boz Oğlu Rika ile İlk Karelerini Paylaştı
Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına alan Müge Boz'un bir oğlu olmuştu. Güzel oyuncu Rika adını verdikleri bebekleriyle ilk kez pozlarını paylaşarak yüreğimizi eritti.
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Oyunculuk yetenekleri kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Müge Boz, 2019 yılında Barselona'da basketbolcu Caner Erdeniz'le nikah masasına oturmuştu.
Cinsiyetini doğumda öğrendikleri kızları Vina'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadan çiftimizden bir müjdeli haber daha gelmişti.
Sempatik ikiliden "💌 Size bir haberimiz var 💌" notuyla gelen paylaşımda Müge Boz'un ikinci kez hamile olduğunu öğrenmiştik.
Bebeğinin cinsiyeti hakkında paylaşım yapan ünlü oyuncu "Doğumda öğreneceğiz biz de. İçimde hiç bir taraf ağır basmadı, hiç bir şey hissetmedim, rüya bile görmedim öyle diyim.😇😅" demişti.
Ha doğdu ha doğacak diye beklediğimiz bebiş dünyaya geldi. Caner Erdeniz biricik eşinin doğum yaptığını "1 Haziran sabah saatlerinde oğlumuz Rika Erdeniz sağlıkla dünyaya geldi. Tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler" notuyla duyurmuştu.
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İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Müge Boz bebeğiyle verdikleri pozlarını ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Her bir kare görenlere duygu seli yaşattı adeta. Minik Rika'yı hem annesi hem babası hem de dünya tatlısı ablası Vina kucağına aldı.
"🌊 Rika 🌊 | 01/06/2024 🧿" notuyla sosyal medyada paylaşılan ve her baktığımızda yüreğimizi sıcacık yapan karelere beğeni ve yorum da yağdı.
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Hoş geldin minik Rika... ❤️🧿
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