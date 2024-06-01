Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenmeye Karar Veren Müge Boz İkinci Kez Anne Oldu!
Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenmeye Karar Veren Müge Boz İkinci Kez Anne Oldu!
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Basketbolcu Caner Erdeniz’le Barselona’da evlenen oyuncu Müge Boz ve güzeller güzeli kızları Vina, günümüzün en sevilen ailelerinden biri.
Geçtiğimiz senelerde kızları Vina'yı kucaklarına alan Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti yakında ikinci çocuklarını kucaklarına alacağını duyurmuştu.
Doğuma günler kala her an paylaşım yapmaya devam eden Müge Boz geçtiğimiz saatlerde cinsiyetini doğuma kadar öğrenmeye reddettiği bebeğine düzenlediği partiyi paylaşmış ve "Doğumda öğreneceğiz biz de. İçimde hiç bir taraf ağır basmadı, hiç bir şey hissetmedim, rüya bile görmedim öyle diyim.😇😅" notunu düşmüştü.
Müjdeli haber geldi, Müge Boz ikinci kez anne oldu! Rika ismini koyduğu bebeklerini kucağına alan çiftimizin oğlu olduğu öğrenildi! Bakalım Vina nasıl bir abla olacak? 😍
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