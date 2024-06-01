Aşk Hayatına Bir Türlü Yetişemediğimiz Zeynep Bastık Yeni Sevgilisi Serkay Tütüncü ile Dudak Dudağa Yakalandı
Aşk Hayatına Bir Türlü Yetişemediğimiz Zeynep Bastık Yeni Sevgilisi Serkay Tütüncü ile Dudak Dudağa Yakalandı
Son zamanlarda tuhaf albüm çekimleriyle gündemden düşmeyen Zeynep Bastık özel hayatındaki gelişmelerle çok konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta yeni bir aşka yelken açan isim, oyuncu sevgilisiyle Kenan Doğulu'nun partisinde görüntülendi.
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En son çıkarttığı Lan şarkısıyla listelerde yer edinen ve günlerce zirvede kalan Zeynep Bastık şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı bir garip pozlarıyla dillere fena düşüyor.
Giyimiyle ve korkutan pozlarıyla eleştirilerden bir an olsun kaçamayan şarkıcı aynı zamanda sahne kıyafetleriyle ve danslarıyla de tepki çekmeye devam ediyor.
Sahne performansaları ve şarkılarını bir yana bırakacak olursak özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerine yerleşen isim bir süre önce Ali Can Ayyıldız'dan ayrılmış ve biten ilişkisinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Tolga Akış ile 2021 senesinde yaptığı evliliği sadece bir sene sürdürebilen Bastık'ın aşk hayatı gündemden bir an olsun düşmüyor anlayacağınız... Son ilişkisi birkaç ay önce biten şarkıcımız şimdi de aşkı yıldızı son zamanlarda parlamaya başlayan oyuncuda buldu!
Aşkta dikiş tutturamayan Bastık'ın geçtiğimiz hafta eski Survivor yarışmacısı, şimdilerde Kirli Sepeti isimli dizide oynayan Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı ortaya atılmıştı!
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Geçtiğimiz gece düzenlenen ve sonu olaylı biten doğum günü partisine katılan ünlü isimlerden birisi de Zeynep Bastık'tı.
Kenan Doğulu'nun partisine birlikte katılan ikili ilk defa birlikte görüldü! Kameralara oldukça samimi şekilde yansıyan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık aşkı böylece resmiyet kazandı...
Yeni çiftimiz dudak dudağa objektiflere yansıdı!
İşte o görüntüler👇
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