Boyun Devrilsin: Dylan Sprouse’un Dünyalar Güzeli Barbara Palvin’i 17 Yaşında Bir Kızla Aldattığı İddia Edildi
Boyun Devrilsin: Dylan Sprouse’un Dünyalar Güzeli Barbara Palvin’i 17 Yaşında Bir Kızla Aldattığı İddia Edildi
Geçtiğimiz sene oyuncu Dylan Sprouse ile dünyaevine giren güzel manken Barbara Palvin'in 17 yaşında bir içerik üreticisi ile adlatıldığı öğrenildi.
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5 yıl boyunca sevgili olan, ardından gizli bir törenle evlenen, hepimizin gıpta ederek baktığı Barbara Palvin ve Dylan Sprouse aşkını duymayan yoktur.
Görünümleriyle ve medyaya yansıttıkları aşklarıyla kusursuz bir tablo çizen çiftimizin biri dünyanın en ünlü mankenlerinden ,diğeri genç kızların küçüklük aşklarından biri olunca ikili parmakla gösteriliyordu tabii...
2018'den beri dolu dizgin bir aşk yaşayan Victoria Secret mankeni ve oyuncu henüz evleneli bir sene bile olmamışken kötü haber sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu!
Aşklarını yedi cihana duyuran ikilinin ayrıldığı öğrenildi! Dylan Sprouse'un ünlü mankeni aldattığı iddiaları ise ortalığı fena karıştı.
Düğünün ardından, anında sosyal medya hesabına eklediği 'Sprouse' soyadıyla 'kocam da kocam' şeklinde gezen Palvin'in aldatılması herkesi şoke etti.
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Eşinin Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üretici tarafından aldattığı iddia edildi. Ünlü mankenin Instagram profilinden kaldırdığı Sprouse soyadı ise iddiaları kuvvetlendirdi...
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Henüz ikiliden bir açıklama gelmese de yorumlar gecikmedi👇
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Güzellik zamanla kanıksanan bir şeydir ve güzel kadınlar da aldatılabilir :)
Hatta güzel kadınlar daha çok aldatılıyor sanılanın aksine 😃
benim gül yüzlü yarimi aldatmışlar