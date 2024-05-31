Sinan Çetin'in Oğluyla Aşk Yaşayan Dilan Çiçek Deniz'den İlk Aşk Karesi Geldi!
Sinan Çetin'in Oğluyla Aşk Yaşayan Dilan Çiçek Deniz'den İlk Aşk Karesi Geldi!
Aşk hayatındaki gelişmelerle çok konuşulan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkının Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin olduğu ortaya çıkmıştı. İkili birlikte ilk defa kameralara yakalandı!
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Son zamanlarda oyunculuk kariyerindense geçirdiği değişimle dillere düşen Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor.
Bodrum Masalı, Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar gibi farklı yapımlarda yer alan Dilan Çiçek Deniz oyunculuğunun yanında aşk hayatıyla da gündeme sık sık geliyor.
Fiziği ve iddialı paylaşımlarıyla da çok konuşulan Deniz daha önce Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Mert Yazıcıoğlu gibi yakışıklı oyuncularla yaşadığı ilişkilerle de magazin manşetlerinde yerini almıştı.
Reklam yüzü olduğu markanın setinde tanıştığı İzlandalı yönetmen ile büyük bir aşk yaşayan isim geçtiğimiz ay yine bir yönetmenle anılmıştı...
Tıpkı babası Sinan Çetin gibi yönetmenlik yapan Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu gündeme bomba gibi oturmuştu!
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İki aydır birlikte olduğu söylenen Çetin ve Deniz çifti ilk defa İstanbul Havaalanında kameralara birlikte yakalandı.
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Dubai tatilleri öncesi havaalanında alışveriş yaparken görüntülenen ikilinin aşkları böylece resmiyet kazandı!
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