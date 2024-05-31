Tuba Büyüküstün'ün Bodrum Sokaklarından Fırlama Davet Elbisesi "Evde Giymem" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
Tuba Büyüküstün'ün Bodrum Sokaklarından Fırlama Davet Elbisesi "Evde Giymem" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
İzleyiciyle Yarın Yokmuş Gibi isimli dizisiyle buluşan Tuba Büyüksütün'ü ya katıldığı davetlerden ya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yakından takip ediyoruz. En son Cannes Film Festivali'nde giydiği elbiseyle dillere düşen isim bu sefer de elbisesi ve saçlarıyla 'geçerken uğramış' yorumlarını beraberinde getirdi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yer aldığı yapımlarda partnerleriyle yakladığı uyumla, güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla adından bahsettiren Tuba Büyüküstün'ü en son Yarın Yokmuş Gibi dizisinde Halit Ergenç'le yeniden bir arada görme fırsatı yakalamıştık.
Boy gösterdiği başarılı yapımlar dışında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi çeken Büyüküstün'ün günlük hikayelerini takip eden ve bekleyen kitle de oldukça büyük...
Katıldığı davetlerle de kombinleriyle öne çıkan ünlü ismin Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise dillere fena düşmüş, kendisini beğenen çok olsa da elbisesi sınıfta kalmıştı...
Önceki gece, Bodrum'da düzenlenen bir davete katılan ve objektiflere gülümseyen Büyüküstün'ün elbisesi ve saçları yine eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sokaktan geçerken davete uğramış gibi gözüken Tuba Büyüküstün'ün davet tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından özensiz bulundu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın