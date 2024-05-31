Tuba Büyüküstün'ün Bodrum Sokaklarından Fırlama Davet Elbisesi "Evde Giymem" Yorumlarını Beraberinde Getirdi

İzleyiciyle Yarın Yokmuş Gibi isimli dizisiyle buluşan Tuba Büyüksütün'ü ya katıldığı davetlerden ya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yakından takip ediyoruz. En son Cannes Film Festivali'nde giydiği elbiseyle dillere düşen isim bu sefer de elbisesi ve saçlarıyla 'geçerken uğramış' yorumlarını beraberinde getirdi...