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Estetik işlemlerini Bir Bir Anlatan Özge Ulusoy Güzelliğinin Sırrını Su İçmeye Bağladı!

Estetik işlemlerini Bir Bir Anlatan Özge Ulusoy Güzelliğinin Sırrını Su İçmeye Bağladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 13:52

Değişimiye konuşulan Özge Ulusoy, estetik işlemlerini bir bir anlattıktan sonra güzellik sırrını söyleyerek herkesi şaşırttı!

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Yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen eski manken Özge Ulusoy, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adından daha sık bahsettirmeye başlamıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen eski manken Özge Ulusoy, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adından daha sık bahsettirmeye başlamıştı.

Her zaman geçirdiği estetik operasyonlar hakkında açık açık konuşan Ulusoy yıllardır burnundaki işlem dışında yüzünde hiçbir müdahale olmadığını söylüyor...

Her zaman geçirdiği estetik operasyonlar hakkında açık açık konuşan Ulusoy yıllardır burnundaki işlem dışında yüzünde hiçbir müdahale olmadığını söylüyor...

Fiziği ve güzelliğiyle ilgi odağı olan eski manken şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Fiziği ve güzelliğiyle ilgi odağı olan eski manken şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Mankenlik geçmişi yüzünden yıllardır sağlıklı bir hayat süren ve fiziğine dikkat eden Ulusoy, şimdi de akıl almaz güzellik sırrını paylaştı.

Mankenlik geçmişi yüzünden yıllardır sağlıklı bir hayat süren ve fiziğine dikkat eden Ulusoy, şimdi de akıl almaz güzellik sırrını paylaştı.

Dudağındaki dolgu, yüzündeki botoks ve burun estetiği dışında hiçbir operasyon geçirmediğini yineleyen isim güzellik ve gençlik için bol bol su içtiğini söyledi.

Dudağındaki dolgu, yüzündeki botoks ve burun estetiği dışında hiçbir operasyon geçirmediğini yineleyen isim güzellik ve gençlik için bol bol su içtiğini söyledi.
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İşte o anlar 👇

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