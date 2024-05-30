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Tuba Ünsal Hayatının En Zor Gecesini Geçirdi: Acilen Hastaneye Kaldırıldı!

Tuba Ünsal Hayatının En Zor Gecesini Geçirdi: Acilen Hastaneye Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 11:42

Tuba Ünsal geçirdiği atak yüzünden acilen hastaneye götürüldü. Ünlü isim yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı!

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Türkiye'nin beğenilen isimlerinden ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal oyunculuk sektöründe de adını geniş kitlelere duyurmayı başarmış sevilen aktrislerden.

Türkiye'nin beğenilen isimlerinden ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal oyunculuk sektöründe de adını geniş kitlelere duyurmayı başarmış sevilen aktrislerden.

Gecenin Ucunda, Yemin, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer alan ünlü isim hem özel hayatıyla hem de kariyerindeki gelişmelerle adından bahsettiriyor.

Gecenin Ucunda, Yemin, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer alan ünlü isim hem özel hayatıyla hem de kariyerindeki gelişmelerle adından bahsettiriyor.

Sene başına yaptığı açıklamlarla sağlık durumuyla ilgili endişelendiren paylaşımlarda bulunan Ünsal, kendisine konulan genetik hastalık teşhisi hakkında konuşmuştu.

Sene başına yaptığı açıklamlarla sağlık durumuyla ilgili endişelendiren paylaşımlarda bulunan Ünsal, kendisine konulan genetik hastalık teşhisi hakkında konuşmuştu.

2008'de Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) teşhisi konulan oyuncu geçtiğimiz aylarda da gündeme geçirdiği ataklarla gelmişti.

2008'de Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) teşhisi konulan oyuncu geçtiğimiz aylarda da gündeme geçirdiği ataklarla gelmişti.

Korkunç sancılarla boğuştuğunu söyleyen Tuba Ünsal yine geçirdiği bir atak sonucu hastaneye kaldırıldı, hayatının en zor gecesini geçirdiğini söyleyen isim sevenlerini endişelendirdi.

Korkunç sancılarla boğuştuğunu söyleyen Tuba Ünsal yine geçirdiği bir atak sonucu hastaneye kaldırıldı, hayatının en zor gecesini geçirdiğini söyleyen isim sevenlerini endişelendirdi.
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Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bu notla özetledi 👇

Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bu notla özetledi 👇
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Fatih Kaya

Geçmiş ola. Bir fmf hastası olarak o acıyı tarif etmek imkansız kolşisin içip hayatına devam edecek kulübümüze hosgeldin