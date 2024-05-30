İnanalım mı? Klibindeki Fiziğiyle Herkesi Şaşkına Çeviren Sinan Akçıl Kaslarının Estetik Olmadığını Söyledi
İnanalım mı? Klibindeki Fiziğiyle Herkesi Şaşkına Çeviren Sinan Akçıl Kaslarının Estetik Olmadığını Söyledi
Magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Sinan Akçıl, klibinde doyasıya sergilediği karın kaslarıyla dillere düştü!
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Şarkılarındansa gündeme açıklamalarıyla ve aşk hayatıyla düşen Sinan Akçıl günümüzün en çok konuşulan magazin figürlerinden biri.
Arkadaşları tarafından Tükiye'nin en iyi müzisyenlerinden biri seçilen Sinan Akçıl yeni şarkısıyla sektöre dönüş yaptı!
Her açıklamasıyla ayrı olay olan Akçıl bu sefer de klibindeki karın kaslarıyla dillere düştü. 'Hadi Yavrum' isimli klibinin kesitlerinde Akçıl'ın fiziği dikkat çekti.
31 Mayıs günü yayınlanacak şarkının teaserının sızdırılması üzerine Akçıl'ın videodaki karın kasları ilgi odağı oldu.
Karın kaslarının estetik olduğu söylentileri ortaya çıkmaya başlayınca Akçıl'dan “Estetik yok, alın teriyle. Her gece 23.30’dan 02.00’ye kadar bir salonda özel hocayla çalıştım” cevabı gecikmedi.
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