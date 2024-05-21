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Çeyiz Sandığından Fırlama Bir Kombin Daha: Cannes'a Giden Tuba Büyüküstün'ün Tarzı Dillere Düştü!

Çeyiz Sandığından Fırlama Bir Kombin Daha: Cannes'a Giden Tuba Büyüküstün'ün Tarzı Dillere Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.05.2024 - 00:36

Cannes Film Festivali kombinleri bitmek bilmiyor! Hande Erçel, Birce Akalay ve Pınar Deniz gibi isimlerden sonra bir Cannes çıkarması da Tuba Büyüküstün'den geldi. Güzel oyuncunun kombini ise tartışma konusu oldu.

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Günlerdir gündemimizde bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali var biliyorsunuz. Her sene olduğu gibi, bu sene de Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı festivalde yine ülkemizi temsil eden güzellerle gururlandık.

Günlerdir gündemimizde bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali var biliyorsunuz. Her sene olduğu gibi, bu sene de Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı festivalde yine ülkemizi temsil eden güzellerle gururlandık.

Ama kombinlerini de bir güzel masaya yatırdık tabii! Kimininki inanılmaz tepki çekti, kimininki çok beğenildi. Hatta bazı ünlü isimler devreye girerek ağır eleştirilerde bile bulunmuştu...

Ama kombinlerini de bir güzel masaya yatırdık tabii! Kimininki inanılmaz tepki çekti, kimininki çok beğenildi. Hatta bazı ünlü isimler devreye girerek ağır eleştirilerde bile bulunmuştu...

Bitmek bilmeyen Cannes meseleleri tam bitti diyorduk ki bir Cannes çıkarması da Tuba Büyüküstün'den geldi.

Bitmek bilmeyen Cannes meseleleri tam bitti diyorduk ki bir Cannes çıkarması da Tuba Büyüküstün'den geldi.

Cannes'da bir davete katılan Büyüküstün'ün tarzı kimseden tam not alamadı. O elbette her zamanki gibi çok güzeldi fakat kombini tartışıldı...

Cannes'da bir davete katılan Büyüküstün'ün tarzı kimseden tam not alamadı. O elbette her zamanki gibi çok güzeldi fakat kombini tartışıldı...

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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