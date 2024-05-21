Sesine Kurban: Her Şeyi Boş Verip Mardin'de Çilingir Sofrasında Türkü Söyleyen Serenay Sarıkaya Hayran Bıraktı
Sesine Kurban: Her Şeyi Boş Verip Mardin'de Çilingir Sofrasında Türkü Söyleyen Serenay Sarıkaya Hayran Bıraktı
Mardin'e giden Serenay Sarıkaya, her şeyi boş verip çilingir sofrasına oturdu! Keyfine diyecek olmayan güzel oyuncu, Ahmet Kaya türküsüyle masayı şenlendirdi!
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Magazinin en gözde ismi, şimdilerde "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle ortalığı kasıp kavuran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın attığı her adım olay oluyor biliyorsunuz!
Birkaç aydır önce ağızlarına kilit vurup kabul etmeseler de sonradan doğru çıkan Mert Demir aşkıyla gündemden düşmeyen Sarıkaya, en son dün gece bir etkinlikte yaşadığı eski sevgili piştisiyle gündem olmuştu.
Birkaç saat önce yüzü olduğu markayla Mardin'e giden Serenay Sarıkaya, önce milyonların öve öve bitiremediği güzelliğini kendisi kabul etti.
Sonra da aşkı meşki, her şeyi boş verip Mardin'de çilingir sofrasına oturdu! E tabii durur mu bir de Ahmet Kaya türküsü patlattı, kendinden geçti! İşte o anlar:
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