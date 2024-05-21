Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilileriyle Pişti Olduğu Gece Kimler Geldi Kimler Geçti Goygoyuna Meze Oldu
Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilileriyle Pişti Olduğu Gece Kimler Geldi Kimler Geçti Goygoyuna Meze Oldu
Serenay Sarıkaya, dün akşam yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu gerçek hayatta çekti diyebiliriz. Bir mekanda eğlenmeye giden Sarıkaya, eski sevgilileriyle pişti oldu. Hem Kerem Bürsin, hem de Çağatay Ulusoy'un olduğu mekandan ayrılan Serenay esprilerin mezesi oldu. Bu sırada Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'in de tanışıp konuştuğunu öğrendik...
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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri biliyorsunuz.
Dün akşam eğlenceye çıkan Serenay Sarıkaya mekanda eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la karşılaşmış.
Hal böyle olunca Çağatay Ulusoy'la aynı mekanda pişti olan Serenay Sarıkaya, sorulara cevap vermemek konusunda oldukça ısrarcı.
Derken, evren Serenay Sarıkaya'yı allak bullak etmeye yemin etmişcesine aynı mekanda Kerem Bürsin'in de olduğu ortaya çıkıyor.
Kerem Bürsin ise mekan çıkışı Serenay Sarıkaya ile aralarının hala çok iyi olduğunu ve konuştuklarını söylüyor. Çağatay Ulusoy'un da içerde olduklarını doğrulayan Bürsin,
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Hal böyle olunca Kimler Geldi Kimler Geçti dizisine göndermeler yapıldı. 😂
Aman diyelim bir pişti neler yaşattı. Dizinin enerjisi Serenay'a geçmiş belli. 😂
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