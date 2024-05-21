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Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilileriyle Pişti Olduğu Gece Kimler Geldi Kimler Geçti Goygoyuna Meze Oldu

Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilileriyle Pişti Olduğu Gece Kimler Geldi Kimler Geçti Goygoyuna Meze Oldu

Serenay Sarıkaya Kerem Bursin Çağatay Ulusoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 09:48

Serenay Sarıkaya, dün akşam yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu gerçek hayatta çekti diyebiliriz. Bir mekanda eğlenmeye giden Sarıkaya, eski sevgilileriyle pişti oldu. Hem Kerem Bürsin, hem de Çağatay Ulusoy'un olduğu mekandan ayrılan Serenay esprilerin mezesi oldu. Bu sırada Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'in de tanışıp konuştuğunu öğrendik...

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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri biliyorsunuz.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri biliyorsunuz.

Dizide yaşamadığı kalmayan, üç erkek arasında sıkışıp kalan ve kafası bir hayli karışan Leyla karakteri, Serenay Sarıkaya'nın az kalsın kaderi oluyordu. Nasıl mı?

Dün akşam eğlenceye çıkan Serenay Sarıkaya mekanda eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la karşılaşmış.

Dün akşam eğlenceye çıkan Serenay Sarıkaya mekanda eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la karşılaşmış.

Medcezir dizisi sırasında başlayan aşkları nasıl bitti bilmiyoruz ancak pek iyi ayrılmadıklarından neredeyse eminiz. İkili yıllardır birbirlerinin adını dahi ağızlarına almıyor ve gelen soruları da büyük bir ustalıkla geçiştiriyor!

Hal böyle olunca Çağatay Ulusoy'la aynı mekanda pişti olan Serenay Sarıkaya, sorulara cevap vermemek konusunda oldukça ısrarcı.

Hal böyle olunca Çağatay Ulusoy'la aynı mekanda pişti olan Serenay Sarıkaya, sorulara cevap vermemek konusunda oldukça ısrarcı.

Tabii arada 'Cem Yılmaz'la barıştınız mı?' soruları da gelmeye devam ediyor. Kendisinin Mert Demir'le sevgili olduğunu söylememize gerek yoktur elbette...

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Derken, evren Serenay Sarıkaya'yı allak bullak etmeye yemin etmişcesine aynı mekanda Kerem Bürsin'in de olduğu ortaya çıkıyor.

Derken, evren Serenay Sarıkaya'yı allak bullak etmeye yemin etmişcesine aynı mekanda Kerem Bürsin'in de olduğu ortaya çıkıyor.

Uzun yıllar boyunca Kerem Bürsin ile sevgili olan Serenay Sarıkaya, aynı gece iki eski sevgilisiyle mekanda pişti olmuş anlayacağınız. Telefonun başında çaresizce bekleyen Mert Demir'i saymıyoruz bile.

Kerem Bürsin ise mekan çıkışı Serenay Sarıkaya ile aralarının hala çok iyi olduğunu ve konuştuklarını söylüyor. Çağatay Ulusoy'un da içerde olduklarını doğrulayan Bürsin,

Kerem Bürsin ise mekan çıkışı Serenay Sarıkaya ile aralarının hala çok iyi olduğunu ve konuştuklarını söylüyor. Çağatay Ulusoy'un da içerde olduklarını doğrulayan Bürsin,

'Serenay'a bayılıyorum. Çok seviyorum. Güzel bir dostluğumuz var onunla ne zaman denk gelsek birbirimizle konuşuyoruz, sarılıyoruz. Çağatay Ulusoy'la da ilk kez tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan.'

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Hal böyle olunca Kimler Geldi Kimler Geçti dizisine göndermeler yapıldı. 😂

Hal böyle olunca Kimler Geldi Kimler Geçti dizisine göndermeler yapıldı. 😂
twitter.com

Aman diyelim bir pişti neler yaşattı. Dizinin enerjisi Serenay'a geçmiş belli. 😂

Aman diyelim bir pişti neler yaşattı. Dizinin enerjisi Serenay'a geçmiş belli. 😂
twitter.com

Siz aynı durumda kalsaydınız ne yapardınız?

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