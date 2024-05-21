Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilileriyle Pişti Olduğu Gece Kimler Geldi Kimler Geçti Goygoyuna Meze Oldu

Serenay Sarıkaya, dün akşam yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu gerçek hayatta çekti diyebiliriz. Bir mekanda eğlenmeye giden Sarıkaya, eski sevgilileriyle pişti oldu. Hem Kerem Bürsin, hem de Çağatay Ulusoy'un olduğu mekandan ayrılan Serenay esprilerin mezesi oldu. Bu sırada Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'in de tanışıp konuştuğunu öğrendik...