Hatice Katıldığı Programda Kendi Adını Vererek Yasaklı Madde Satın Alındığını İtiraf Etti!
Hatice Katıldığı Programda Kendi Adını Vererek Yasaklı Madde Satın Alındığını İtiraf Etti!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamlarla çok konuşulan şarkıcı Hatice, menajerinin kendi adını vererek yasaklı madde aldığını itiraf etti.
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Seçim günleri yaptığı kombinlerle ilgi çeken şarkıcı Hatice sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlardaki açıklamlarla dikkat çeken isimlerden biri.
Hatice geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk oldu, programda şarkıcı Kalben'in uyuşturucu operasyonu dahilinde tutuklanması konusu işlendi.
Programın bugünkü konuklarından olan Hatice, canlı yayında yaptığı yasaklı madde açıklamasıyla dikkat çekti.
Kalben'in yasaklı madde sattığı iddialarını yalanlamasının ardından, Hatice kendi menajeri hakkında bir itirafta bulundu, "İsim vermeyeceğim bir menajerim bana ciddi anlamda zarar veriyordu. Yollarımı ayırdım" şeklinde sözlerine başlayan şarkıcı başına gelenleri anlattı.
Şarkıcı, kendi adına yasaklı madde alan menajerini "Bir mekana gidiyor, konser bitmiş falan işte benim adımı kullanarak yasaklı madde istiyor. Ben bir Ankara konserinde paramın hepsini alamadım, konser sonrası menajerimi aradım ama ortada yok. Adamları arıyorum 'Hatice Hanım biz tüm parayı ödedik' diyorlar. Adam geldi 'Hatice Hanım artık bunu söylemek zorundayım. O şahıs gece Ankara'da bazı yerler var oraya gitmiş kendi isteğiyle orada yasaklı madde almış alırken de sizin isminizi kullanmış' dedi. Menajerim benim adıma uyuşturucu almış." sözleriyle anlattı.
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