Ünlü İsimlere Menajeri Aracılığıyla Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Kalben'den Cevap Geldi!

Evinde yapılan aramalar sonucu üç parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan 'skunk' türü uyuşturucu madde ile 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

Bir oyuncak arabanın içerisinde uyuşturucu madde bulunan eve ekiplerin geldiği gören Kalben kavanoz içindeki uyuşturucu maddeyi balkondan aşağı attığı tespit edilmişti.