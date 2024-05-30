Ünlü İsimlere Menajeri Aracılığıyla Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Kalben'den Cevap Geldi!
Ünlü İsimlere Menajeri Aracılığıyla Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Kalben'den Cevap Geldi!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Pek çok şarkısıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı Kalben İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; evinde uyuşturucu bulunan ünlü şarkıcının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasından sonra menajerinin aracılığıyla uyuşturucu sattığı iddia edildi. Kalben söz konusu iddiaları kabul etmedi.
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Güçlü sesi, ilginç dansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Kalben, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.
Olaylar devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulunulmuş ve Kalben'in yurt dışındayken uyuşturucu kullandığı anların gizlice çekilmiş görüntüsü paylaşılmıştı.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; müzik dünyasından birçok isme menajeri aracılığıyla uyuşturucu sattığı iddia edilen Kalben cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Söz konusu iddiaları reddeden Kalben uyuşturucu madde satışı hakkında kendisinin herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtirken iftiraya uğradığını savundu.
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İfadesi ortaya çıkan Kalben, uyuşturucu bağımlılığı olduğunu için tedavi gördüğünü belirtti. Evine baskın yapılmadan bir gün önce arkadaşlarıyla beraber oturduğu mekanın tuvaletinde de kokain adlı uyuşturucu maddeden kullandığını itiraf etti.
Ünlü şarkıcı, telefonunun emniyet güçleri tarafından incelenmesi için şifresini gönüllü olarak verdiğinin altını çizdi. Kalben aynı zamanda şantaja maruz kaldığını iddia ederek kamuoyu tarafından uyuşturucu satıcısıymış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü.
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