Oğlu Batı Üstünden Gönderme Yaptı: Pucca'dan Kızını Çocuk Esirgeme’ye Veren Deniz Akkaya'ya Sert Sözler!
Oğlu Batı Üstünden Gönderme Yaptı: Pucca'dan Kızını Çocuk Esirgeme’ye Veren Deniz Akkaya'ya Sert Sözler!
Deniz Akkaya'nın kendi kızını ifşalamasının ardından başlayan tartışmalar anbean büyümeye devam ediyor. Ünlü mankenin, kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini duyan Pucca ise yaşananlara kayıtsız kalamadı. Kendi çocuğu üzerinden Akkaya'yı tiye alan Pucca'dan 'çüş artık' çıkışı geldi.
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Geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından öz kızından şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Akkaya'nın "Beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" açıklaması büyük ses getirmişti.
Paylaşımı yaptıktan sonra kendisine "dangalakça" yorumlar yapıldığını öne sürerek kamera karşısına geçen ünlü mankenin yaptığı uzun uzun açıklamalarsa başka bir tartışma konusu olmuştu.
Videolu paylaşımların ardından Sosyal Hizmetler'in devreye girdiği haberlerinin yayılmasının ardından öfke dolu bir paylaşım daha yapan Akkaya, kızını burnunun sürtmesi için kendi rızasıyla Çocuk Esirgeme'ye verdiğini söylemesi de olay oldu.
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 15 yaşındaki kızın ifadesi de ortaya çıktı. Küçük kız annesi tarafından dövüldüğünü öne sürerken kan donduran iddialardan da bahsetti.
Son günlerde 18 aydır kira ödemediği ve büyük zarar vererek evden çıktığı haberleriyle gündemde olan Pucca da konuya dair süren tartışmaya dahil oldu.
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Kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na veren Deniz Akkaya'ya "Yaz kampı mı orası yahu?" diyerek tepki gösteren Pucca'dan bir de "Kınamayacağım ama çüş artık" çıkışı geldi.
Ardından yaşananları tiye alırcasına bir paylaşım daha yapan Pucca, oğlu Batı'yla karesini " Canım oğlum ilerde beni balkona kilitlemesin diye hamburger yemeye götüreceğim" sözleriyle yayınlayınca dikkatlerden de kaçmadı tabii.
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haberi okumadım , yalnız Deniz Akkaya bence bilerek video paylaştı kızım bana şiddet uyguladı diye önlemini almak için, kızının belki de herşeyi anlatacağını... Devamını Gör
Pucca kim ve neden bu kadar saçma bir ismi var..
bilemedim inan. picca olabilir mi acaba? kim ki? siksok fenomeni falan mı ki?
Bunlar neden ünlü kim bunlar? Ne yapıyorlar? Hiç.