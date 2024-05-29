Oğlu Batı Üstünden Gönderme Yaptı: Pucca'dan Kızını Çocuk Esirgeme’ye Veren Deniz Akkaya'ya Sert Sözler!

Deniz Akkaya'nın kendi kızını ifşalamasının ardından başlayan tartışmalar anbean büyümeye devam ediyor. Ünlü mankenin, kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini duyan Pucca ise yaşananlara kayıtsız kalamadı. Kendi çocuğu üzerinden Akkaya'yı tiye alan Pucca'dan 'çüş artık' çıkışı geldi.