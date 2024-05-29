İfadesi Ortaya Çıktı: Deniz Akkaya'nın Kızı Annesinin Kendisinin Boğazına Sarıldığını İddia Etti!

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Deniz Akkaya'nın 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim ettiği kızının ifadesi ortaya çıktı. Küçük kız, annesinden ciddi şiddet gördüğünü iddia etti.