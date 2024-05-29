İfadesi Ortaya Çıktı: Deniz Akkaya'nın Kızı Annesinin Kendisinin Boğazına Sarıldığını İddia Etti!
İfadesi Ortaya Çıktı: Deniz Akkaya'nın Kızı Annesinin Kendisinin Boğazına Sarıldığını İddia Etti!
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Deniz Akkaya'nın 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim ettiği kızının ifadesi ortaya çıktı. Küçük kız, annesinden ciddi şiddet gördüğünü iddia etti.
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Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından kendi kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük tartışma yaratmış durumda.
Kızından fiziksel şiddet gördüğünü "Beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" ifadeleriyle açıklayan ünlü mankenin açıklamaları büyük ses getirdi.
Bu paylaşımının bir kesim tarafından eleştiri almasıyla, karakoldan döndükten sonra videolu açıklamalar yapan Akkaya'nın "kötülük doğuştan gelir" sözleri de yine ayrı olay oldu.
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Sosyal Hizmetler bu açıklamalardan sonra devreye girerek ünlü mankenin kızını korumaya aldı.
"Kızını Sosyal Hizmet yetkilileri götürdü" paylaşımlarına ise ateş püsküren Deniz Akkaya'dan gelen "kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız." açıklaması yeni tartışmanın fitilini ateşledi.
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Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'den konuyla ilgili bomba bir gelişme aktarıldı. Habere göre; Deniz Akkaya’nın 15 yaşındaki kızının ifadesi ortaya çıktı.
Küçük kızın iddiasına göre, annesi okul çantasının içinden aldığı su matarasını fırlatmış. Atılan termos çocuğun çenesine isabet etmiş.
Çocuğun iddiaları epey ciddiydi. Akkaya'nın kızı, annesinin kendisini yere yatırıp boğazına sarıldığını ve ayağıyla kafasını tekmelediğini söylemiş.
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