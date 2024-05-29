Şarkıcı Sıla, Selen Görgüzel'in Olay Olan Düşük Bel Pantolonundan Giyince Eleştiriler Havada Uçuştu!
Şarkıcı Sıla, Selen Görgüzel'in Olay Olan Düşük Bel Pantolonundan Giyince Eleştiriler Havada Uçuştu!
Sesiyle dinleyicileri büyüleyen Sıla geçtiğimiz akşam verdiği konserdeki kombinlerinden biriyle dile düştü! Selen Görgüzel'in eleştirilen kombinine benzer bir parça tercih eden ünlü şarkıcının düşük bel pantolonu epey eleştirildi.
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Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaparak girdiği müzik dünyasında unutulmaz eserler bırakan Sıla güçlü sesi ve yüreklere dokunan şarkı sözleriyle gönüllere taht kurdu.
Her geçen gün kariyerini daha da üst noktalara taşımayı başaran Sıla'nın aşk hayatı da bu ara pek bir renkli. Oyuncu İlker Kaleli ile olan romantizm dolu aşkları "nasip olur mu?" dedirtmeye de devam ediyor.
Öte yandan yaz aylarının gelmesiyle beraber konser maratonunu daha da arttıran Sıla tercih ettiği sahne kostümleriyle de konuşuluyor zaman zaman.
Bazen kendisinin bazen de hemcinsi meslektaşlarının sahnede giydikleri yüzünden eleştirilmesi konusunda sessiz kalmayan ünlü şarkıcıdan "Herkes istediğini giyebilir, kimse karışamaz. İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. İsteyen sahneye çıplak çıkabilir" çıkışı gelmişti.
Bu açıklamadan sonra "acaba kıyafet tercihlerinde farklılık yapar mı?" diye düşünülen Sıla geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Güzel şarkıcının siyahlar içindeki düşük bel pantolon kombini gözlerden kaçmadı elbette.
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Sıla'nın seçimi geçtiğimiz günlerde Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in sahnede giyip topa tutulduğu kombine çok benziyordu.
Sıla'nın Harbiye Açık Hava tarzı sosyal medya kullanıcılarından geçersiz not alarak eleştirilerin de hedefi oldu.
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Siz Sıla'nın tarzını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım....
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