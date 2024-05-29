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Dilan Polat, Kaynanası Şükran ve Eltisi Hazal'ın Sosyal Medya Paylaşımlarına Yine Fena Kızacak!

Dilan Polat, Kaynanası Şükran ve Eltisi Hazal'ın Sosyal Medya Paylaşımlarına Yine Fena Kızacak!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.05.2024 - 15:10

Şu sıralar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacağı konuşulan Dilan Polat'ı sinirlendirecek anlar yaşandı. Kendisi daha önce arkadaşından yardım isteyip dışardaki yakınlarının ne paylaştığını öğrenmişti. Şükran Polat ve Hazal Erdoğan'ın yine reklam paylaşımı yapması gözlerden kaçmadı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat dosyası merakla takip ediliyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat dosyası merakla takip ediliyor.

Fenomen çiftin akıbetinin ne olacağı hakkında tartışmalar sürerken, Dilan'ın içerde intihara kalkıştığı ve psikolojik çöküş yaşadığı yönde haberler de gelmeye devam ediyor.

Fenomen çiftin akıbetinin ne olacağı hakkında tartışmalar sürerken, Dilan'ın içerde intihara kalkıştığı ve psikolojik çöküş yaşadığı yönde haberler de gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştığı bilgisi gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştığı bilgisi gelmişti.

Mynet'ten Ersel Yıldırım'ın haberine göre; Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılması önerilen Dilan'ın en az 3 ay boyunca tedavi görmesi gerektiği belirtilmişti.

Banu Parlak davası sonrası tutukluluğunun devamına karar verildiğini öğrendiğinde intihara kalkıştığı belirtilen Dilan Polat'ın dışardan haberler almaya çalıştığını da duymuştuk

Banu Parlak davası sonrası tutukluluğunun devamına karar verildiğini öğrendiğinde intihara kalkıştığı belirtilen Dilan Polat'ın dışardan haberler almaya çalıştığını da duymuştuk

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak, cezaevindeki dostunun isteğini paylaşmıştı. Toprak, Dilan'ın içerdeyken, dışarıdaki yakınlarının sosyal medyada ne tarz paylaşımlar yaptığını merak ettiği için aldığı çıktıları götürmüştü.

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak, cezaevindeki dostunun isteğini paylaşmıştı. Toprak, Dilan'ın içerdeyken, dışarıdaki yakınlarının sosyal medyada ne tarz paylaşımlar yaptığını merak ettiği için aldığı çıktıları götürmüştü.
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Aile üyelerinin yaptığı paylaşımlara çok sinirlenen Canan Toprak adeta ateş püskürmüştü. Yakın arkadaşın kızdığı isimlerin başında Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve Alper Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan vardı.

Aile üyelerinin yaptığı paylaşımlara çok sinirlenen Canan Toprak adeta ateş püskürmüştü. Yakın arkadaşın kızdığı isimlerin başında Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve Alper Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan vardı.

Tüm detayları bu içeriğimizde anlamıştık sizlere:

Dilan'ın bu isteğinden sonra sosyal medyadaki reklam paylaşımlarını bir nebze olsun azaltan Şükran Polat ve Hazal Erdoğan paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Dilan'ın bu isteğinden sonra sosyal medyadaki reklam paylaşımlarını bir nebze olsun azaltan Şükran Polat ve Hazal Erdoğan paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Instagram hesabını epey aktif şekilde kullanan Şükran Polat, ilk olarak cezaevine giren eşinin ve oğullarının da yer aldığı bir kareyi paylaştı. Ardından da turşu tavsiyesiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Instagram hesabını epey aktif şekilde kullanan Şükran Polat, ilk olarak cezaevine giren eşinin ve oğullarının da yer aldığı bir kareyi paylaştı. Ardından da turşu tavsiyesiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Arından ailenin müstakbel gelini Hazal Erdoğan da benzer bir paylaşımda bulundu. İlk olarak sevdiceği Alper'le bir anını "çok özledim" notuyla paylaşan Hazal daha sonra da burun estetiği hakkında bir "öneri" hikayesi attı.

Arından ailenin müstakbel gelini Hazal Erdoğan da benzer bir paylaşımda bulundu. İlk olarak sevdiceği Alper'le bir anını "çok özledim" notuyla paylaşan Hazal daha sonra da burun estetiği hakkında bir "öneri" hikayesi attı.

Hazal Erdoğan daha sonra sağ taraftaki estetik paylaşımını hikayesinden kaldırdı.

Canan Toprak da, Dilan'ın intihar iddiasının dolaştığı dönemde burun estetiği paylaşımı yapan Hazal Erdoğan'a fena patlamıştı.

Canan Toprak da, Dilan'ın intihar iddiasının dolaştığı dönemde burun estetiği paylaşımı yapan Hazal Erdoğan'a fena patlamıştı.

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