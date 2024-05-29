Dilan Polat, Kaynanası Şükran ve Eltisi Hazal'ın Sosyal Medya Paylaşımlarına Yine Fena Kızacak!

Şu sıralar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacağı konuşulan Dilan Polat'ı sinirlendirecek anlar yaşandı. Kendisi daha önce arkadaşından yardım isteyip dışardaki yakınlarının ne paylaştığını öğrenmişti. Şükran Polat ve Hazal Erdoğan'ın yine reklam paylaşımı yapması gözlerden kaçmadı.